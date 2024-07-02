كتائب القسام: تمكنا من استهداف قوة صهيونية قوامها 14 جندياً تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG” وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 2 2024 - 20:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
02 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الاسلامية قصفت كريات شمونة (قرية الخالصة المحتلة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداء على بلدة الزلوطية
المقاومة الاسلامية: استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة كفرجلعادي رداً على الاعتداءات وخصوصا في بلدة بليدا
مراسل المنار: استشهاد مواطن في اعتداء صهيوني بصاروخ موجّه استهدف عددا من المزارعين في اطراف بلدة الزلوطية جنوب لبنان
المقاومة الاسلامية استهدفت موقع جل العلام بقذائف المدفعية وأصابته اصابة مباشرة
مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس تمكنوا من الاجهاز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر في حي الشجاعية بغزة
سرايا القدس: تفجير عبوة "ثاقب" بآلية عسكرية صهيونية بمحيط مسجد السالم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
كتائب المجاهدين: استهدفنا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم تجمعات لقوات العدو في محور تقدم الشجاعية شرقي غزة
كتائب المجاهدين: دك مقر للقيادة والسيطرة تابع للعدو في ما يسمى محور "نتساريم" بصاروخين من نوع 107
قوات العاصفة- كتيبة نابلس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الضاحية بنابلس
قوات العاصفة- كتيبة نابلس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الضاحية بنابلس
إعلام العدو: إصابة مستوطن بإطلاق نار قرب مستوطنة "هار براخا" في نابلس بالضفة الغربية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
كتائب القسام: تمكنا من استهداف قوة صهيونية قوامها 14 جندياً تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG” وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة
منذ 2 ساعة
2 July، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
حزب الله يشيّع الشّهيد السّعيد على طريق القدس حمزة خضر شور في مدينة صور بموكبٍ مَهيب
تقرير مصوّر| المضائف العاشورائية في بيروت : تنظيم ومراقبة على أبواب شهر محرم
اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في قرية سالم شرق نابلس
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة