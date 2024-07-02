مراسل المنار: استشهاد مواطن في اعتداء صهيوني استهدف عدداً من المزارعين في بلدة الزلوطية جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 2 2024 - 14:40

مراسل المنار: استشهاد مواطن في اعتداء صهيوني استهدف عدداً من المزارعين في بلدة الزلوطية جنوب لبنان

منذ 21 mins 2 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

إغلاق مشاهدة