وزير الأشغال عرض مع رئيس لجنة المال صيانة طرق متنية: تعجيل الإجراءات الإدارية ضمان لتفعيل عمل القطاعات

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة ، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ، وتمّ التداول في المستجدات ملفات تعنى بها الوزارة ، ولاسيما في الآليات والإجراءات التي يمكنها تفعيل وتسهيل العمل على إنجازها لدى الجهات المعنية الأخرى في الدولة اللبنانية ، كما تم تناول ملف صيانة الطرق الأساسية في قضاء المتن.

حمية

وأكد حمية خلال الاجتماع أن “تسريع إنجاز الإجراءات الإدارية بين مختلف إدارات وجهات الدولة المعنية ضمن إطار القوانين المرعية ، يشكل ضماناً أكيداً لتفعيل العمل في مختلف المرافق الحيوية والقطاعات، ولا سيما منها ، تلك التي تعنى بها وزارة الأشغال”.

وأكد أن ” للجان النيابية المعنية دوراً مهماً في تمتين التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق خدمة الصالح العام “، مشيراً في هذا السياق إلى أن ” بعض المشاريع التي عملت الوزارة على إعدادها خلال الفترة السابقة، ولا سيما منها التي تحمل طابعاً إصلاحياً بامتياز، يمكن إنجازها من خلال تقديمها في اقتراحات قوانين في مجلس النواب، وخصوصاً أنها تشكّل عامل جذب للاستثمارات الرافدة للخزينة العامة، تحت إطار بقاء سيادة الدولة على أصولها”.

كنعان

بدوره، أكد كنعان ” الرؤية التي أشار إليها الوزير حمية في كيفية تفعيل العمل في انجاز الإجراءات الإدارية، لما فيه الصالح العام”، لافتاً في هذا السياق إلى أنه “بصفته رئيساً للجنة المال والموازنة، سيعمل من خلالها ومع باقي الزملاء النواب على ضمان تحقيق ذلك”، مضيفًا أن “الزيارة اليوم إلى وزارة الأشغال العامة والنقل، تأتي لتثمين الدور الإيجابي الذي يقوم به الوزير حمية مع فريق العمل معه في الوزارة، ولا سيما في ملف تأهيل الطرق وصيانتها“.

وأشار كنعان إلى أنه ” الفترة السابقة اتسمت بالكثير من الإيجابية في التعامل مع الوزارة لإنجاز العديد من الملفات، ومنها ملف صيانة الطرق في المتن “، وقال: “لا يسعني إلاّ أن أؤكد أن التلزيم بدأ في هيئة الشراء العام لطرق المتن الشمالي ساحلاً ووسطاً وجرداً، وهو بعد موافقة الوزارة في طريقه الى ديوان المحاسبة”.

وأكد كنعان أنه “يتطلع إلى استمرار هذا النهج البناء مع الوزير في سنة 2025″، وأنه ” يحمل إلى حمية شكر اهالي المتن على عمله في إعادة تأهيل وصيانة الطرقات في قضاء المتن الشمالي، بخاصة بعد إقرار موازنة 2024″. وأكد أن “هذا الموضوع كان حظي باهتمام الوزير، بعيداً من الزبائنية والحسابات السياسية وكذلك المزايدات الشعبوية”، مؤكدًا أنه يتطلع إلى ” استمرار التعاون مع الوزير حمية في موازنة 2025، لما فيه خير المناطق ومصلحتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام