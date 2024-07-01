قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وسط وغرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 04:54

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وسط وغرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 17 mins 1 July، 2024
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