جيش الاحتلال يواصل قصفه العنيف على المناطق الشرقية من خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 01:44

جيش الاحتلال يواصل قصفه العنيف على المناطق الشرقية من خانيونس

منذ 37 mins 1 July، 2024
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