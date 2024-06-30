مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة ‏برانيت بصاروخ بركان ثقيل فَأُصيبت إصابةً مباشرة ودُمر جزءٌ منها ووقع فيها إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 17:12

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة ‏برانيت بصاروخ بركان ثقيل فَأُصيبت إصابةً مباشرة ودُمر جزءٌ منها ووقع فيها إصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 30 June، 2024
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