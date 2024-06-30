المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين محمد سويدان “هلال”من بلدة عدشيت القصير في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 30 2024 - 15:22

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين محمد سويدان “هلال”من بلدة عدشيت القصير في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 1 ساعة 30 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

إغلاق مشاهدة