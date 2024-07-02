توسكانا الإيطالية تدفع للأشخاص مقابل العيش بها .. ما الشروط؟

أطلق إقليم توسكانا الإيطالي مبادرة تقدم مكافآت مالية للأشخاص لتحفيزهم على الانتقال إليها.

وتسعى المدينة الإيطالية من تلك المبادرة جذب السكان الجدد إلى المجتمعات الجبلية الريفية مع منح تتراوح ما بين 10 آلاف يورو و30 ألف يورو للمساعدة في تغطية تكاليف شراء وتجديد منزل. وتتيح المبادرة 76 بلدة للاختيار من بينهم.

والهدف من المبادرة هو تشجيع إعادة التعمير وإنعاش الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الجبلية.

وخصصت توسكانا مبلغاً إجمالياً قيمته 2.8 مليون يورو، وسيغطي هذا المبلغ 50% من التكاليف المرتبطة بشراء وإصلاح المنازل في البلدات التي يقل عدد سكانها عن 5 آلاف شخص.

وعلى المهتمين بتلك المبادرة أن يجعلوا المنزل الذي سيحصلون عليه هو محل إقامتهم الدائم.

وتستهدف المبادرة المواطنين الإيطاليين ومن الاتحاد الأوروبي، أما المواطنين من خارج التكتل الموحد فينغي أن يكون لديهم إقامة طويلة الأجل لا تقل عن 10 سنوات.

كما سيتعين على المشتركين في المبادرة التسجيل كمواطنين في بلدة إيطالية وألا يكونوا مسجلين حالياً كمواطنين في بلدة جبلية أخرى.

ومن المقرر إغلاق التسجيل في المبادرة الجديدة في السابع والعشرين من يوليو تموز المقبل.

وتجري إيطاليا هذا النوع من المبادرات منذ فترة من الوقت على أمل إحياء البلدات الريفية في أنحاء البلاد.

المصدر: cnbcarabia