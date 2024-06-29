مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بلدة كفرشوبا وجبل السدانة في مرتفعات البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 17:32
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وزير الداخلية الإيراني: عملية الاقتراع تمت في افضل حال ممكنة واستطعنا انجاز الانتخابات بنجاح رغم ضيق الوقت
الإمام الخامنئي في مؤتمر شهداء الدفاع عن الحرم: مخطط الاستكبار عبر الدواعش كان في النهاية السيطرة على إيران
الإمام الخامنئي: كانوا يخططون ان يكون الشرق الاوسط تحت حاكمية الولايات المتحدة عبر دعم الفصائل التكفيرية
الإمام الخامنئي: المدافعون عن الحرم خرجوا لدفع المخططات الأجنبية التي كانت في العراق وسوريا ولبنان
الأمين العام لحزب الله في رسالته بالمؤتمر: يجب ان ندرك حجم الانجازات والانتصارات التي تحققت وتراكمت لعشرات السنين
السيد حسن نصر الله: انتصار الثورة الإسلامية وانتصارات حركات المقاومة وضعت أمتنا على طريق الانتصار الكبير والنهائي
السيد نصر الله: الانتصار النهائي أي تحرير فلسطين وتحرير منطقتنا من الهيمنة الأميركية يحتاج الى مواصلة العمل والجهاد
السيد نصر الله: نحن الشعوب المظلومة ننعم بوجود فرصة إلهية عظيمة الا وهي الجمهورية الإسلامية المباركة في ايران
قائد حرس الثورة الاسلامي الإيراني: فلسطين ودول محور المقاومة صامدة وجبهة المقاومة سترد على أي عدوان في المنطقة
المقاومة الإسلامية دمرت دبابة ميركافا وآلية نميرا في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا بالصواريخ الموجهة
إعلام العدو: سقوط 3 صواريخ في منطقتي تل حاي ومسكفعام في الجليل الأعلى
مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت كفرشوبا واطراف العديسة ورب ثلاثين والطيران المسير استهدف حولا جنوب لبنان
قائد اللواء 12 الصهيوني: من يقول ان صفارات الانذار سوف تتوقف فهو يذر الرماد في العيون والقضاء على حماس ليس سهلاً
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
القوات اليمنية: استهداف سفينة ioannis في البحر الأحمر بعدد من الزوارق المسيرة لانتهاكها قرار الحظر
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بلدة كفرشوبا وجبل السدانة في مرتفعات البلدة
منذ 2 ساعة
29 June، 2024
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مراسل المنار: الطيران المسيّر المعادي استهدف بلدة خربة سلم من دون تسجيل اصابات
مجاهدو المقاومة الاسلامية استهدفوا دبابة ميركافا وآلية “نميرا” في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ الموجهة وأصابوهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما
الشيخ عبدالله: لتحصين المجتمع المحلي بمزيد من الوعي والإدراك لتطلعات الأجيال
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