الوزير بيرم التقى السفير الايطالي واتفاق على التعاون مع الوكالة الايطالية حول التدريب المهني المعجل

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم سفير ايطاليا في لبنان فابريزيو مارتشيللي ، في زيارة تعارف تحولت الى برنامج عمل عبر طرح التعاون مع الوكالة الايطالية لتأمين التدريب المهني المعجل في مختلف القطاعات على كل الاراضي اللبنانية خصوصا في مجال المعلوماتية والميكاترونكس ، وتم الاتفاق على آلية للتعاون المثمر والواضح.

وقد زار السفير الايطالي قاعتي التدريب الحديثتين في مبنى وزارة العمل ، واثنى على ما شاهده وعلى الطريقة التي يتم اعتمادها من قبل الوزير بيرم “المبنية على الشفافية والتي تعتمد على الحوكمة الرشيدة والواضحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام