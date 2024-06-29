محمد باقر قاليباف يعلن دعمه لجليلي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية: فلنحاول جميعا أن نجعل الدكتور جليلي رئيسا للحكومة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 13:44
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نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الايرانية: بزشكيان 10415991 صوتا، جليلي 9473298، قاليباف 3383340، بورمحمدي 206397
الامام الخامنئي في المؤتمر: مخطط الاستكبار عبر الدواعش كان في النهاية السيطرة على ايران عبر محاصرتها وضربها لتنهار
السيد حسن نصر الله: انتصار الثورة الاسلامية وانتصارات حركات المقاومة وضعت امتنا على طريق الانتصار الكبير والنهائي
العدوان الصهيوني يتواصل على قطاع غزة لليوم الـ267 وسط استمرار قصف المدنيين وحرب التجويع
اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية بغزة
رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: حدة الحرب النفسية تتصاعد لكن وطننا سيتجاوز هذه المرحلة الى الاستقرار
ميقاتي زار مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش وتفقّد مع وزير التربية عباس الحلبي مراكز الامتحانات الرسمية في صور
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
القوات اليمنية: استهداف سفينة ioannis في البحر الأحمر بعدد من الزوارق المسيرة لانتهاكها قرار الحظر
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم السبت في بلدته ياطر الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
محمد باقر قاليباف يعلن دعمه لجليلي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية: فلنحاول جميعا أن نجعل الدكتور جليلي رئيسا للحكومة المقبلة
منذ 29 mins
29 June، 2024
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