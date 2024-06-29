محمد باقر قاليباف يعلن دعمه لجليلي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية: فلنحاول جميعا أن نجعل الدكتور جليلي رئيسا للحكومة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 13:44

محمد باقر قاليباف يعلن دعمه لجليلي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية: فلنحاول جميعا أن نجعل الدكتور جليلي رئيسا للحكومة المقبلة

منذ 29 mins 29 June، 2024
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