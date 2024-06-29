قصف مدفعي صهيوني يستهدف حي الدرج وشارع بغداد والسكة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 29 2024 - 02:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الإمام السيد علي الخامنئي بعد الادلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية: عزة الجمهورية الاسلامية تعتمد على حضور الشعب
السيد نصر الله والشيخ طقوش أكدا على أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الإسناد للمقاومة بغزة وأهلها الصامدين
مراسل المنار: العدو استهدف بالقذائف الخيام والوزاني والناقورة جنوب لبنان
سرايا القدس: أجهزنا على قوة صهيونية بحي الشجاعية في مبنى مفخخ بصاروخ غير منفجر وبداخله فوهة نفق مفخخ بالعبوات
كتائب القسام : استهداف قوة صهيونية في أحد المنازل بمدينة غزة بقذيفة "TBG" فراغية ووقوع أفرادها بين قتيل وجريح
كتائب القسام استهدفت دبابتي ميركافا بقذيفتي "الياسين 105" في حي الشجاعية شرقي غزة وحي تل السلطان غرب رفح
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت في بلدته ياطر الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم ضمن حملة "الصدقة مدد" على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
قصف مدفعي صهيوني يستهدف حي الدرج وشارع بغداد والسكة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة
منذ 1 ساعة
29 June، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
الصحافة اليوم 29-6-2024
إطلاق نار من قبل الطائرات المسيّرة الاسرائيلية من نوع “كواد كابتر” على مربع الشمعة مفترق الشجاعية شرق غزة
قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة