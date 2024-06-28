وفد من “تجمع العلماء” معزيا “الجماعة الاسلامية”: فلسطين جامعة لكل المسلمين

قدم وفد من “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الجمعة واجب العزاء باستشهاد القيادي في “الجماعة الإسلامية” أمين غطمة بقاعة مسجد “لالا” في البقاع الغربي، وكان في استقبال الوفد رئيس المكتب السياسي “للجماعة” علي أبو ياسين وعدد من العلماء.

وتحدث باسم الوفد، مسؤول العلاقات العامة في التجمع الشيخ حسين غبريس حيث أكد أن “قضية فلسطين جامعة لكل المسلمين وهي الميزان الحق بين من ينتمون إلى هذه الأمة انتماء يرضى الله عنه ورسوله والمؤمنون ومن لا تعنيهم قضايا الأمة ولا يكترثون لقضاياها ناهيك عن ان البعض سلكوا دهاليز التواطؤ والعمالة”.

وشدد الشيخ غبريس على أن “جبهات الإسناد تؤتي أكلها في إضعاف الكيان المزعوم على كل المستويات، ولفت الى ان “عمليات المقاومة هي جهاد محض وليست إرهابا ولا تعديا ولا مجاوزة لحدود المواطنة والمشاركة كما زعم البعض”، وأكد أن “كل فصائل المقاومة لها غرفة عمليات موحدة، فالكل يمثل الكل، ووحدة دماء الأمة نابعة من الدين ووحدة المسلمين بالإضافة إلى من يشاركونهم القضايا المحقة من الشرفاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام