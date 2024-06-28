إعلام العدو: ثلاثة حوادث صعبة ضد قوات الجيش في قطاع غزة حيث انهار مبنىً مفخخ وانفجر نفقين مفخخين بالقوات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 19:28

إعلام العدو: ثلاثة حوادث صعبة ضد قوات الجيش في قطاع غزة حيث انهار مبنىً مفخخ وانفجر نفقين مفخخين بالقوات

منذ 44 mins 28 June، 2024
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