إعلام العدو: ثلاثة حوادث صعبة ضد قوات الجيش في قطاع غزة حيث انهار مبنىً مفخخ وانفجر نفقين مفخخين بالقوات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 19:28
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إعلام العدو: ثلاثة حوادث صعبة ضد قوات الجيش في قطاع غزة حيث انهار مبنىً مفخخ وانفجر نفقين مفخخين بالقوات
منذ 44 mins
28 June، 2024
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اعلام العدو: 3 حوادث صعبة ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة حيث انهار مبنى مفخخ وانفجر نفقين مفخخين بالقوات
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