كتائب الاقصى: قصفنا قوات العدو المتوغلة في محور شرق رفح برشقة صاروخية من نوع 107 وقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 11:10

كتائب الاقصى: قصفنا قوات العدو المتوغلة في محور شرق رفح برشقة صاروخية من نوع 107 وقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 26 mins 28 June، 2024
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