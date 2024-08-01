300 يوم على العدوان.. ابادة جماعية مستمرة في غزة

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 300 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 أيار / مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

واستشهد مواطنان جراء قصف الاحتلال محيط دوار الكويت جنوب مدينة غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم الخميس، جنوبي مدينة غزة، وسمعت أصوات انفجارات بمحيط أنصار والميناء غربي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بتقدم جزئي لآليات الاحتلال العسكرية على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، تزامنًا مع إطلاق نار وقذائفها بشكل مكثف. وقصفت مدفعية الاحتلال شمال شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، والمناطق الغربية من النصيرات وسط القطاع.

وتجدد القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، صباح اليوم الخميس، في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. بينما أبلغ عن شهيدين وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة سعد في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

وتعرضت الأجزاء الشرقية لمخيمي البريج والمغازي للاجئين وسط قطاع غزة، لقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال، استهدف منازل المواطنين؛ لا سيما شرقي المغازي.

واستشهد 6 مواطنين في استهداف سيارة مدنية على مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة. والشهداء الستة هم: رأفت حمد، محمد أبو عبدو، مجدي أبو عبدو، مروان أبو عبدو، ماجد أبو عبدو، ورامي مطر”.

وأغارت طائرات الاحتلال على أرض زراعية محيط مدخل الزوايدة على شارع صلاح الدين وسط القطاع. وتجدد إطلاق النار من طائرات الـ “كواد كابتر” الإسرائيلية والقصف المدفعي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام