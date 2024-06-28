الاعلام الفلسطيني: استشهاد 11 فلسطينياً واصابة اكثر من 40 بنيران قوات الاحتلال في المواصي غربي رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 11:08

الاعلام الفلسطيني: استشهاد 11 فلسطينياً واصابة اكثر من 40 بنيران قوات الاحتلال في المواصي غربي رفح

منذ 33 mins 28 June، 2024
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