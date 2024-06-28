السيد الخامنئي: ديمومية ومكانة الجمهورية الاسلامية رهن بحضور الشعب

ادلى الإمام السيد علي خامنئي، صباح اليوم الجمعة، بصوته في المركز الانتخابي بحسينية الامام الخميني وفي الصندوق رقم 110 ، في الدقائق الأولى من بدء التصويت في انتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة .

وحث سماحته الناخبين على الاقبال بأعداد كبيرة قائلاً إن” الحضور الجماهيري الملحمي وزيادة عدد الناخبين هو حاجة أكيدة للجمهورية الإسلامية، وديموميتها وتماسكها وكرامتها ومكانتها في العالم رهن بحضور الشعب”.

ولفت سماحته الى انه” لا مبرر للشك والتردد في المشاركة بالانتخابات”، وقال” إنها مهمة سهلة ولها نتائج مهمة، لماذا يتردد الناس في القيام بشيء لا يتطلب مالا وجهدا ووقتا وضغطا وله فوائد كثيرة”.

وتابع السيد:” قوام وديموية الجمهورية الإسلامية رهن بحضور الشعب، ومن أجل إثبات أصالة الجمهورية الإسلامية ومصداقيتها فإن حضور الشعب واجب وضروري”.

وختم سماحته تصريحاته المقتضبة بالقول :” اسأل الله تعالى أن يقدّر الاختيار الأفضل والأنفع لهذا الوطن وأن تكون الأعوام القادمة جيدة ومواتية ويرضى الناس عن اختيارهم”.

المصدر: مواقع ايرانية