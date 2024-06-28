مراسل المنار: العدو يستهدف اطراف بلدة كفركلا بعدد من القذائف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 08:42
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مراسل المنار: العدو يستهدف اطراف بلدة كفركلا بعدد من القذائف
منذ 23 mins
28 June، 2024
عاجل
بلدة كفركلا
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