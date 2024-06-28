انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية

فتحت مراكز الاقتراع في الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ قليل أبوابها أمام أكثر من 61 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الرابعةَ عشْرَةَ ،في 59 ألف مركز اقتراع وإيران و95 دولة حول العالم.

ويَتنافسُ في الانتخاباتِ أربعة مرشّحينَ هم: مصطفى بورمحمدي، ومسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وذلك بعد اِعلانِ المرشّحين أمير حسين قاضي زاده هاشمي وعلي رضا زاكاني انسحابَهما من السباق الرئاسي.

واصطف المواطنون الايرانيون منذ ساعات الصباح الأولى، أمام مراكز الاقتراع، في مؤشر على الاقبال الكبير من قبل المواطنين.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

وعليه، سيكون بإمكان الرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج، الذين ليست لديهم وثائق الهوية المذكورة أعلاه التصويت من خلال ابراز جوازات سفرهم الصالحة، ان يشاركوا في عملية التصويت لانتخاب مرشحهم.

وكان امين لجنة الانتخابات الوطنية والمتحدث باسمها “محسن اسلامي”، صرح الخميس، بان عدد مراكز الاقتراع داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية المخصصة للرئاسيات الـ 14، يبلغ 58 الفا و 640 مركزا، منها 34 الفا و 522 في المدن، و 24 الفا و 118 في القرى والارياف؛ بينما يبلغ عدد مراكز الاقتراع في الخارج 345 مركزا لدى اكثر من 95 دولة.

وبحسب المصدر ذاته، يبلغ عدد مراكز الاقتراع الثابتة 43 الفا و 425، فيما يبلغ عدد المراكز المتنقلة 15 الفا و 215 مركزا.

المصدر: موقع المنار + مواقع ايرانية