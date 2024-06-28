وزير النفط الايراني: إنتاج النفط ارتفع بنسبة 60%

صرح وزير النفط الايراني “جواد اوجي ” عن ارتفاع انتاج النفط الايراني بنسبة 60%، معلنا زيادة الصادرات النفطية بنسبة ضعفين ونصف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على هامش اجتماع مجلس الوزراء الايراني، صرح وزير النفط الايراني “جواد اوجي” بأن مؤشر نمو قطاع النفط والغاز قد ارتفع الى 20% بعد ان كان سلبي عند 35 %، مضيفا بأن قيمة الصادرات التي كانت تتراوح بين 9 و10 مليارات دولار سنويا عامي 2019 و2020 ،بلغت حاليا 36 مليار دولار.

وتابع أوجي: أعلن المسؤولون الأمريكيون أنهم فرضوا أكثر من 600 عقوبات جديدة على بلادنا ورغم تشديد العقوبات إلا أن إنتاج النفط الخام في بلادنا ارتفع من 2.1 مليون برميل إلى 3.6 مليون برميل ونسبة 60%.

المصدر: وكالة مهر