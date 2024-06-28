شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة “أبو حسنين” في شارع البيئة وسط دير البلح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 02:16

شهداء وإصابات في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة “أبو حسنين” في شارع البيئة وسط دير البلح

منذ 28 mins 28 June، 2024
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