المقاومة الإسلامية تشن هجوما جويا بمسيرات إنقضاضية على موقع الناقورة البحري استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابهم إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 17:24

المقاومة الإسلامية تشن هجوما جويا بمسيرات إنقضاضية على موقع الناقورة البحري استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابهم إصابة مباشرة

منذ 56 mins 27 June، 2024
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