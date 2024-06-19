مقتل 8 ضباط وجنود صهاينة باستهداف آلية في رفح

قتل ثمانية من ضباط وجنود الاحتلال الصهيوني فجر السبت في استهداف آلية في رفح جنوب قطاع غزة.

ومنذ وقت مبكر توالت الأنباء في وسائل الإعلام العبري عن حدث أمني صعب جنوب قطاع غزة، وتحدثت عن قيام طائرات مروحية بإجلاء قتلى وجرحى من المكان.

ووفق موقع “حدشوت بزمان”، فقد وقع حدث صعب في حوالي الساعة 5:00 فجراً، في غزة بعدما أطلق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بالكامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة.

كما أعلن إعلام العدو أنه “تمّ إبلاغ 8 عائلات “اسرائيلية” بمقتل أولادها في قطاع غزة بعد إصابة آليتهم بصاروخ مضاد للدروع”.

نفذ مجاهدو كتائب الشهيد عزالدين القسام كميناً مركبا ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح.

وأفاد الاعلام العسكري للقسام، بأن المجاهدين استهدافوا برج جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح.

وأوضح بيان القسام، أنه وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع “نمر” بقذيفة “الياسين 105” ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى المستمرة منذ 253 يومًا على وقع حرب إبادة جماعية ينفذها الاحتلال في قطاع غزة وأدت إلى أكثر من 122 ألف شهيد وجريح ودمار أكثر من 70 % من مباني القطاع.

وفي السياق، أعلنت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا جرافة من نوع “دي9” بقذيفة الياسين 105 في الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح. كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهداف آلية عسكرية لجيش العدو بقذيفة RPG في الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام