كتائب القسام تستهدف جرافة D9 صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2024 - 11:22

كتائب القسام تستهدف جرافة D9 صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 23 mins 15 June، 2024
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