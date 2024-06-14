وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً بمخيم البريج – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 14 2024 - 03:24

وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف للاحتلال استهدف منزلاً بمخيم البريج

منذ 58 mins 14 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة