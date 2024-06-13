المقاومة الاسلامية تستهدف مرابض الزاعورة وثكنتي كيلع  ‫ويوأف وقواعد كاتسافيا ونفح وكتيبة السهل في بيت هلل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 16:42

المقاومة الاسلامية تستهدف مرابض الزاعورة وثكنتي كيلع  ‫ويوأف وقواعد كاتسافيا ونفح وكتيبة السهل في بيت هلل

منذ 49 mins 13 June، 2024
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