عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 13 حزيران/يونيو 2024

العناوين

الأخبار:

– أميركا تتهرّب من الضمانات: نحن «نكفل» “إسرائيل”

– ‫من البوسنة إلى بنت جبيل: كل الميادين تؤدي إلى فلسطين

– ‫نهاية الاتفاق مع صندوق النقد

– “ماليّة” بلديّة بيروت: مغارة نهب مفتوحة

البناء:

– بلينكن من تهديد حماس لقبول الصفقة إلى عقلانية التعامل مع ردّ المقاومة بانفتاح

– اغتيال القيادي في المقاومة طالب عبد الله يرتب رداً نارياً نوعياً يشعل جبهة الشمال

– صفي الدين: إذا كان العدو يئنّ ويصرخ الآن فإنّ عليه الاستعداد للبكاء والعويل

– “يونيسيف: 3 آلاف طفل مهددون بالمجاعة والموت في رفح

– كيم لـ بوتين: كوريا الشمالية “رفيق سلاح لا يقهر” لروسيا

الجمهورية:

– واشنطن: هدنة غزة تُعجِّل بالحل اللبناني

– السباحة عكس التيار

– هل قرأ باسيل في كتاب جنبلاط؟

– بلينكن لسد الفجوة في الصفقة بين “إسرائيل” وحماس

– ماكرون يدعو لرص الصفوف في وجه التطرف

اللواء:

– “قذائف جهنم” على مواقع الاحتلال وراء الحدود.. والمخاوف مرتفعة من التصعيد

– توافق عوني – جنبلاطي على “لوبي ضاغط”.. وورقة النزوح أمام مجلس الوزراء غدًا

– بداية النهاية.. “إسرائيل” على «قائمة العار»

– بلينكن يبحث عن وقف النار أم التمهيد لجولة جديدة من الدمار؟!

– البيت الأبيض لإنهاء القتال وعودة الأسرى وجباليا تواجه الجوع كجرائم حرب إضافية

الديار:

– الحراك الرئاسي «رماد وملح» وهوكشتاين: ساعة الصفر في غزة تشمل الجنوب

– صفي الدين في وداع القائد طالب عبد الله: لينتظرنا العدو في الميدان

– باسيل يطرح الذهاب الى الحوار دون القوات

– الامتحانات الرسمية قائمة إلا إذا!

– واشنطن: بعض التعديلات على المقترح غير ممكنة.. تواصل المعارك في غزة

النهار:

– الاشتعال الميداني الأخطر … هل تبقى الحرب “ممنوعة”؟

– تراجع طفيف في التأييد لحماس في غزة وخيار المقاومة المسلحة لا يزال مرتفعا

– أكثر من 17 عملية قصف لحزب الله ردًا على اغتيال القيادي الأبرز لديه

– بلينكن: نحاول منع التصعيد في جنوب لبنان ولا أحد يرغب في حرب هناك

– تراجع طفيف في التأييد لحماس في غزة وخيار المقاومة المسلحة لا يزال مرتفعًا

– ضربة جديدة لسطوة الحوثيين.. أموال الجوية اليمنية الى عدن

نداء الوطن:

– حزب الله يتوعّد بالثأر لمقتل “القائد الأرفع” منذ بداية المواجهات

– خلاصة المبادرات: فرنجية في بعبدا أو بري رئيس جمهورية المفاوضات

– بن سلمان وزيلينسكي يبحثان “قمّة سويسرا”

الاسرار

البناء:

– كواليس:

دبّت الحرارة في خطوط الاتصالات التي يجريها الدبلوماسيون الغربيون مع السياسيين اللبنانيين المقرّبين من المقاومة للاستفسار عن الترجمة المتوقعة للكلام الذي قاله السيد هاشم صفي الدين كرئيس للمجلس التنفيذي في حزب الله المسؤول عن المباشر عن الجناح العسكري للحزب حول أن “على “إسرائيل” الاستعداد للعويل والبكاء”، ولم يكن واضحًا أنّ أحدًا يستطيع تفكيك شيفرة هذه الدعوة وما إذا كانت تعني الانتقال الى خطر اقتراب الحرب الكبرى، بقدر ما كان الإجماع على أنّ فهم القصد يحتاج للانتظار ورؤية الترجمة التي يقدّمها الميدان لهذه المعادلة وكيفية التفاعل “الإسرائيلي” معها، مع تكرار التأكيد بأن ليس لدى حزب الله النية بالذهاب للحرب الكبرى، لكن يبقى السؤال هل يذهب جيش الاحتلال إليها ردًا على ما سيقوم به حزب الله؟

– خفايا:

يؤكد مرجع سياسي بارز أنّ النشاط الذي دبّ في الاتصالات التي تتخذ من الاستحقاق الرئاسي عنوانا ويشمل أطرافاً معنية بالاستحقاق بمبادرات ومشاريع وساطة لا يحمل أفكارًا جديدة قادرة على إحداث اختراق في جدار الاستعصاء القائم، ومحوره وجود موقف حادّ من عدد من النواب بقيادة القوات اللبنانية لرفض الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي المقابل تمسك بعدم مناقشة أي فرضية للسير بمرشح غير الوزير السابق سليمان فرنجية من قبل داعميه بقيادة ثنائي حركة أمل وحزب الله، على الأقل قبل انعقاد طاولة الحوار، وكل من الفريقين يملك ما يتيح له تعطيل نصاب أي جلسة انتخاب، وهذا يعني ان النشاط القائم هو تعبير عن رغبة أصحابه بتظهير حضور سياسي ولا يعكس وجود فرص جدية للخروج من الاستعصاء.

اللواء:

– همس:

نُقل عن دبلوماسي عربي أن رئيس الدبلوماسية الأميركية يحمِّل حركة «حماس» مسؤولية سقوط بايدن في الانتخابات الرئاسية في ت1 المقبل.

– غمز:

تجنَّب مرجع كبير سؤال رئيس تيار عن سبب عدم السير بانتخاب رئيس المردة رئيسًا..

– لغز:

تسعى مصارف لرفع سعر صرف الدولار المعمول به حاليًا من 89500 ل.ل. لكل دولار إلى 89700 ل.ل.، بما يُفقد المستفيد الفارق بين السعرين.

الجمهورية:

– سألت أوساط متابعة إذا كان التقارب بين دولتين إقليميتين لم يؤد إلى انتخاب رئيس في لبنان فكيف بالحري لو كان التوتر بينهما ما زال قائمًا؟

– توقّع دبلوماسي عربي مجموعة كبيرة من الضغوط الدولية على كل الكتل لانتخاب رئيس من اليوم وحتى انتهاء شهر تموز.

– رجل دين رقي حديثًا إلى منصب رفيع في حاضرة روحية عالمية رأى في الحراك اللبناني باتجاه انتخاب رئيس سببًا إضافيًا لوقوف دولة مؤثرة معنويًا مع لبنان في هذا الظرف.

النهار:

– تواجه بعض الأندية والجمعيات والروابط في مناطق عديدة، صعوبات في الحصول على دعم من مرجعيات سياسية ونواب وفعاليات لإقامة مهرجانات، والجواب يأتي بأن الأوضاع الاقتصادية صعبة ولا يمكن الدعم في مثل هذه الظروف.

– قال مسؤول سابق في التيار الوطني الحر ان رئيس التيار لن يقدم على المزيد من عمليات الاقصاء المباشرة في انتظار الانتخابات النيابية المقبلة حيث سيعمل لإسقاط أسماء محددة واقصائها تلقائيًا.

– عبّر أحد كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، عن تقديره وإعجابه بدور أحد رؤساء اللجان النيابية، بعد ندوة أقامها صندوق النقد الدولي بمشاركة من إحدى الجامعات العريقة والمجتمع المدني وفعاليات اقتصادية وسياسية.

– على رغم اعتبار جمعيات بيئية انها حققت انتصارًا بإزالة إنشاءات مخالفة على ضفاف نهر الكلب العام الماضي، فإن أصحاب الإنشاءات عاودوا العمل على رفعها مع بدء موسم الصيف بموافقة وزارة الطاقة على الرغم من عدم موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي لعدم قانونيّة الأعمال.

– توضيحًا لما ورد في تحقيق الزميل إبراهيم بيرم في “نهار” أمس عن قضية الناجحين في مباراة الدخول إلى الكلية الحربية، أفاد رئيس لجنة الدفاع والأمن النيابية جهاد الصمد أن عدد الناجحين لمباراة الدخول الأخيرة إلى المدرسة الحربية كان 173 طالبًا في حين أن عدد المقبولين الذين سمح لهم بالالتحاق بالكلية بلغ 118 طالبًا، وأن أحد الحلول التي اقترحتها اللجنة هو قبول كل الناجحين (173).

نداء الوطن:

– أحدث تعميم جدول أعمال لجلسة مجلس الوزراء يعود تاريخه للعام الماضي بلبلة في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة كونه يتضمن بعض البنود الإشكالية التي تمّ التراجع عنها حكوميًا في حينه.

– تبين أنّ وزيرًا غير معني بالوضع النقدي، شكّل لجنة تضم بعض المحامين والخبراء القانونيين والناشطين في حراك المودعين لمتابعة مسألة استعادة الودائع.

– يُقال إنّ رابطة قدامى القضاة في لبنان باتت تلعب دور هيئة تحكيمية حيث تقوم محاكم الدرجة الأولى بتسمية المحكّمين من بين أعضاء الرابطة، وعندها يقوم المحكّم المعيّن بالفصل في المنازعة وفقًا للأصول القضائية لا التحكيمية.

المصدر: صحف