كتائب القسام: يخوض مجاهدونا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب مسجد العطار غربي مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 04:26

كتائب القسام: يخوض مجاهدونا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال قرب مسجد العطار غربي مدينة رفح

منذ 36 mins 13 June، 2024
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