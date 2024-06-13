عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 12-06-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 09:30 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 09:30 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 10:30 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 12:15 استهداف التجهيزات التجسسيّة في موقع رويسات العلم في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

5- تصدي وحدة الدفاع الجوي ‏في المقاومة الاسلامية‏ لطائرة حربية إسرائيلية معادية انتهكت الاجواء اللبنانية عبر إطلاق صاروخ أرض – جو باتجاهها مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة الاجواء ‏اللبنانية على الفور.

6- استهداف أماكن ‌‏تموضع واستقرار ضبّاط ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810) وجنودها عبر هجوم جوي ‌‏بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة أصابت أهدافها بدقّة، في إطار الرد على الإعتداء ‌‏والإغتيال ‌‌‏الذي نفّذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويّا وإصابة مدنيين.

-القطاع الغربي:

1- استهداف مصنع ‌‏”بلاسان” للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح جيش العدو الإسرائيلي في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وإصابته إصابة مباشرة، في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين.

2- استهداف مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين.

3- استهداف المقر الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها في “عميعاد” بعشرات صواريخ الكاتيوشا، في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين.

4- استهداف مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏المدفعية، في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين.

5- الساعة 10:35 استهداف موقع راميا بالقذائف المدفعية.

6- الساعة 10:35 استهداف موقع الراهب بالقذائف المدفعية.

7- استهداف ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية، في إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين.

8- الساعة 14:15‏ بعد مراقبة ومتابعة لقوّات ‏العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وعند رصد تحرّك الجنود بداخله، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وأصابوهم إصابة مباشرة.‏

9- الساعة ‎ 17:00 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في ‏خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بصواريخ الكاتيوشا، في إطار الرد على ‏الاغتيال ‏الذي نفذه العدو في بلدة جويا وإصابة مدنيين.

10- الساعة 17:05 استهداف موقع حدب يارين بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة، في إطار الرد على الاغتيال ‌‌‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين.

11- الساعة 17:30 استهداف موقع حانيتا بقذائف المدفعية ‏وإصابته إصابة مباشرة.

12- الساعة 17:35 استهداف موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة.

13- الساعة 17:40 استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة، في إطار الرد على الاغتيال ‌‌‌‏الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين.

المصدر: الاعلام الحربي