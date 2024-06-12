القوات المسلحة اليمنية : نفذنا عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية في العراق ضد هدفين للعدو في مدينتي أسدود وحيفا

اعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها انه “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على الجرائمِ المرتكبةِ بحقِ إخوانِنا في قطاعِ غزة، نفذتِ القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةَ (TUTOR) في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بزورقٍ مسيرٍ وعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ والصواريخِ الباليستيةِ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً بالغةً وهي معرضةٌ للغرقِ بفضلِ الله، وقدْ تمَّ استهدافُ السفينةَ لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة”.

واضاف البيان:”ونفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ، الأولى استهدفتْ هدفاً حيوياً في مدينةِ أسدودْ بصواريخَ مجنحةٍ، والعمليةُ الأخرى استهدفتْ هدفاً مهماً في مدينةِ حيفا بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرةِ، وقدْ حققتِ العمليتانِ أهدافَهما بنجاح”.

وتابع:”إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تحذرُ كافةَ الشركاتِ من مغبةِ التعاملِ معَ العدوِّ الإسرائيليِّ ومنْ وصولِ سُفُنِها إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةَ، مالمْ فإنها سوفَ تتعرضُ للاستهدافِ في منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ وبحسبِ ما جاءَ في البياناتِ السابقة”.

وختم:”إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَها في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيٍّ على بلدِنا حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة”.

المصدر: القوات المسلحة اليمنية