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June 12 2024 - 08:30

الذهب يتراجع متأثرا بقوة الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

منذ 46 mins 12 June، 2024
Gold Sabaek1
اقتصاد - صفحات منوعة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مدفوعة بارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وأحدث بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0128 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2311.80 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2328.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.33 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 إلى 959.10 دولار، وربح البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 892.45 دولار.

المصدر: رويترز

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