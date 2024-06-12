قوات الشهيد عمر القاسم: فجر مقاتلونا عبوة ناسفة بناقلة جند صهيونية بمخيم الشابورة في رفح وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر مؤكدة في صفوف من كانوا بداخلها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 02:18

قوات الشهيد عمر القاسم: فجر مقاتلونا عبوة ناسفة بناقلة جند صهيونية بمخيم الشابورة في رفح وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر مؤكدة في صفوف من كانوا بداخلها

منذ 36 mins 12 June، 2024
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