حماس والجهاد تسلمان ردا مشتركا حول مقترح وقف العدوان على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 00:42

حماس والجهاد تسلمان ردا مشتركا حول مقترح وقف العدوان على غزة

منذ 59 mins 11 June، 2024
هنية والنخالة
فلسطين

سلم وفد مشترك من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ردَّ فصائل المقاومة مساء الثلاثاء الى القطريين أثناء لقاء مع  رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والى الجانب المصري.

وقال بيان مشترك لحماس والجهاد ” يضع الرد الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام”.

وأبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا  انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية المصرية تسلمها مع الجانب القطري رد حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأشارت الخارجية المصرية الى أن “القاهرة والدوحة تؤكدان استمرار جهود الوساطة مع واشنطن إلى حين التوصل إلى اتفاق، وأنَّ الوسطاء سيدرسون الرد الفلسطيني، وسيتم التنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات المقبلة”.

المصدر: قناة المنار

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