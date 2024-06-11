إطلاق نار متقطع من آليات العدو الاسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 11 2024 - 03:16

إطلاق نار متقطع من آليات العدو الاسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 29 mins 11 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة