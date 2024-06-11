قوات العدو الاسرائيلي تنشر قناصة في عدة أبنية خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 03:14

قوات العدو الاسرائيلي تنشر قناصة في عدة أبنية خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة المحتلة

منذ 41 mins 11 June، 2024
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