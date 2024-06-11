مجلس الامن الدولي يعتمد قرارا امريكيا يدعم مقترح بايدن  ‫لوقف اطلاق النار في قطاع غزة بموافقة 14 عضوا وامتناع روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2024 - 00:10

مجلس الامن الدولي يعتمد قرارا امريكيا يدعم مقترح بايدن  ‫لوقف اطلاق النار في قطاع غزة بموافقة 14 عضوا وامتناع روسيا

منذ 58 mins 10 June، 2024
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