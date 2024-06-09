اليمن | القوات المسلحة تستهدف مدمرة بريطانية وسفينتين مرتبطتين بالاحتلال في البحرين الأحمر والعربي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها المدمرة البريطانية “دايموند” في البحر الأحمر، وسفينتين مرتبطتين بالاحتلال الإسرائيلي في البحر العربي، وذلك في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومجزرة مخيم النصيرات.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان متلفز اليوم الأحد، إن “القوة الصاروخية استهدفت المدمرة البريطانية “دايموند” بصواريخ باليستية دقيقة، وأن الهجوم أسفر عن إصابتها بشكل مباشر.”

وأضاف أن “القوات البحرية اليمنية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عمليتين مشتركتين في البحر العربي، أسفرتا عن نشوب حريق في سفينة “Norderney” وإصابة مباشرة لسفينة “MSC Tavvishi”.”

وأوضح البيان أن “السفينتين المستهدفتين انتهكتا قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وأن العمليات نفذت ردا على مجزرة مخيم النصيرات في قطاع غزة.”

وأكدت القوات المسلحة اليمنية على استمرارها في “تأدية الواجب الديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، وأن عملياتها لن تتوقف حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن قطاع غزة.”

المصدر: وكالات