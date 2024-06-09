اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في حوليت وصوفا في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2024 - 15:56

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في حوليت وصوفا في غلاف غزة

منذ 2 ساعة 9 June، 2024
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