العدوان يدخل شهره التاسع.. شهداء في مدينة غزة ووسط القطاع ونداء استغاثة من وزارة الصحة

دخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة شهره التاسع، في يومه الـ 246 على التوالي، حيث تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 % من السكان.

واستشهد 11 مواطنا، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال مدينة غزة ووسط القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية بانتشال طواقم الدفاع المدني، صباح اليوم، جثامين خمسة شهداء، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة مهنا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، تخلّله إصابة 14 آخرين بجروح مختلفة.

وأفادت المصادر، بأن مدفعية الاحتلال قصفت بعشرات القذائف حيي الزيتون والصبرة في غزة، وفي محيط المخيم الجديد شمال النصيرات وسط القطاع.

واستشهد 6 مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة شاهين في بلوك 12 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية شرق المخيم.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، وسط مدينة رفح وغربها، جنوب قطاع غزة، لا سيما حي تل السلطان، وأطلقت قذائف حارقة، ما أدى لاشتعال النيران في منطقة عريبة شمالي المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشنّ الطيران الحربي غارات جوية قرب دوار أبو الروس في المخيم البريج.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي في محيط المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة. ونفذ طيران الاحتلال الحربي غارة جوية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. تزامنًا مع قصف مدفعي عنيف ومتواصل في المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال، إثر انفجار قنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

نداء استغاثة من وزارة الصحة لتوفير مولدات كهربائية لمستشفات غزة

أطقلت وزارة الصحة الفلسطينية تطلق نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومؤسساته الدولية والاغاثية لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعتمد منذ 9 أشهر على المولدات الكهربائية لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة على مدار الساعة بعد تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وأوضحت أن عددا من المولدات الكهربائية في المستشفيات، تعرض لأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها والعدد الاخر تعرض للتدمير المباشر من قبل الاحتلال الغاشم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت “نتوقع توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية ومستودعات الادوية نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لصيانتها”.

وأكدت الوزارة أن “توقف المولدات الكهربائية يعني الموت المحقق للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل في قطاع غزة”، وأن قوات الاحتلال تعمدت تدمير المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء ومجمع ناصر والمستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة بهدف اخراجها عن الخدمة.

ولفتت إلى انه لا لازالت مستشفى شهداء الاقصى تعمل على مولد واحد بعد تعطل احد المولدين الرئيسين مما ينذر بحدوث كارثة انسانية.

وتواصل وزارة الصحة اتصالاتها مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الاحمر من أجل توريد مولدات جديدة وقطع غيار منذ بداية العدوان، ولكن دون جدوى نتيجة تعنت الاحتلال الاسرائيلي.

الإعلام الحكومي يفنّد أكاذيب الاحتلال حول مجزرة النصيرات

وفنّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة مزاعم الاحتلال التي برر بها مجزرة النصيرات التي استشهد فيها 40 فلسطينيا بينهم 14 طفلا بقصف إسرائيلي لمدرسة للأونروا تؤوي نازحين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان “إن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” ينشر معلومات زائفة ويروّج أكاذيب ويُضلل الرأي العام بنشر أسماء زعم أنه قتلهم في مجزرة النصيرات، بينهم أحياء ومسافرون وبينهم شهداء في أوقات وأماكن مغايرة وليس في النصيرات”.

ونشر جيش الاحتلال مساء الجمعة معلومات زائفة عبارة عن قائمة أسماء رباعية مصحوبة بصور شخصية، زعم أنه قتلهم في مجزرة النصيرات التي ارتكبها عندما قصف مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية في مخيم 2 بالنصيرات.

وتبيَّن أن الاحتلال يُروّج الأكاذيب والمعلومات الزائفة ويضلل الرأي العام، وتبيّن أن هذه القائمة مضروبة وغير صحيحة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وأوضح المكتب أن القائمة التي نشرها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” فيها ثلاثة مواطنين هم على قيد الحياة، ولم يستشهدوا، وبينهم مواطن مسافر منذ سنوات والآن يعيش خارج فلسطين.

وأكد أن القائمة التي نشرها جيش الاحتلال تضم أسماء استشهدت في أماكن أخرى وفي مواعيد مغايرة، مثل: الشهيد/ مجد عاطف درويش، الذي استشهد يوم الأربعاء في مخيم المغازي وليس يوم الخميس في مجزرة مخيم النصيرات، وكذلك الشهيد/ ماهر محمود فاضل، الذي استشهد يوم الأربعاء في مخيم البريج وليس يوم الخميس في مجزرة مخيم النصيرات، وكذلك الشهيد/ معتصم مفيد شقرة الذي استشهد أمام منزله في مخيم البريج وليس في مجزرة النصيرات، وكذلك الحاج/ جميل المقادمة الذي توفي وفاة طبيعية عام 2017م، ولم يستشهد في مجزرة النصيرات.

وردًّا على زعم جيش الاحتلال “الإسرائيلي” أنه لم يقتل أطفالاً في مجزرة النصيرات، نشر المكتب الإعلامي أسماء الشهداء الأطفال في مجزرة النصيرات:

الشهيد الطفل/ محمود سامي فرج الله (11 عاماً)

الشهيد الطفل/ حسن عقاب أبو ظاهر (15 عاماً)

الشهيد الطفل/ شاهين محمود أبو شريف (8 أعوام)

الشهيد الطفل/ إبراهيم أبو ظاهر (12 عاماً)

الشهيد الطفل/ محمود المحتسب (9 أعوام)

الشهيد الطفل/ ساهر أحمد القريناوي (16 عاماً)

الشهيد الطفل/ أحمد محمد حسين (10 أعوام)

الشهيد الطفل/ نور محمد حسين (12 عاماً)

الشهيد الطفل/ محمد إياد سليلة (8 أعوام)

الشهيدة الطفلة/ ريتاج إياد سليلة (15 عاماً)

الشهيد الطفل/ عمر سعيد عيسى (14 عاماً)

الشهيد الطفل/ عبد الله سعيد عيسى (10 أعوام)

13 + 14 طفلان اثنان شهداء وصلا عبارة عن أشلاء مُقطّعة جثامينهم ولم يتم التعرف عليهم حتى الآن.

وقال: هذه القائمة يُضاف إليها المدنيين والنساء الذين قتلهم الاحتلال “الإسرائيلي” في مجزرة النصيرات.

وأكد أن جيش الاحتلال يتعمّد استهداف وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين والنازحين وخاصة من الأطفال والنساء، وأنه يستهدف مدارس الأونروا ومراكز الإيواء والنزوح التي تضم عشرات الآلاف الذين هربوا من القتل والقصف بشكل متعمّد في إطار الإبادة الجماعية وفي إطار الضغط على أهالي قطاع غزة وتأزيم واقعهم الإنساني بشكل غير مسبوق على مستوى العالم.

وأدان سردية الاحتلال “الإسرائيلي” الكاذبة، مشددا على أن الروايات الزائفة والأكاذيب التي يسوقها الاحتلال بعد كل مجزرة يريد من ورائها تبرير جرائمه البشعة والوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء، والتي فشل العالم في إيقافها على مدار أكثر من ثمانية شهور متواصلة من القتل والتدمير والإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وشدد على أن هذه المجازر تأتي ضمن جريمة الإبادة الجماعية، كما وندين الدعم الأمريكي الكامل والشامل للاحتلال “الإسرائيلي” الذي يمارس الجرائم بشكل منظم.

وحمّل الاحتلال “الإسرائيلي” والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد القانون الدولي، وندعو كل العالم إلى إدانة هذه المجازر وإدانة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال “الإسرائيلي” لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء في قطاع غزة، كما ونطالب المجتمع الدولي وكل المحاكم الدولية بملاحقة مجرمي الحرب “الإسرائيليين” والأمريكان الذين يُشرفون على تنفيذ الإبادة الجماعية بشكل مدروس وبنية مبيتة.

المصدر: مواقع