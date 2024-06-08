عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: مجددا نتنياهو وجيشه وأركان حكومته يُصابون بالهستيريا والذعر بسبب إدراج “إسرائيل” على قائمة العار (اللائحة السوداء) لمرتكبي قتل الأطفال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 8 2024 - 02:04

عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: مجددا نتنياهو وجيشه وأركان حكومته يُصابون بالهستيريا والذعر بسبب إدراج “إسرائيل” على قائمة العار (اللائحة السوداء) لمرتكبي قتل الأطفال

منذ 1 ساعة 8 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة