طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2024 - 05:30

طائرات الاحتلال تستهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع

منذ 2 ساعة 7 June، 2024
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