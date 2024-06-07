عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 06-06-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- إطلاق صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الإسرائيلي الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود.
3- الساعة 18:05 استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وتم تدميرها.
4- استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية, كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
5- استهداف موقع البغدادي بصواريخ بركان ثقيلة وإصابته إصابة مباشرة وتحقيق إصابات مؤكدة, كردٍ على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي صباح اليوم في عيترون.
-القطاع الغربي:
1- استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وتموضعات الجنود في محيطها بصواريخ فلق 1 وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر مؤكدة فيها, كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في عيترون.
2- الساعة 15:25 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وتم تدميرها.
3- الساعة 23:15 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي