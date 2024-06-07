عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 06-06-2024، وفقًا للتالي:



– القطاع الشرقي:

1- استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- إطلاق صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الإسرائيلي الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود.‏

3- الساعة 18:05 استهداف ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة‌‏ وإصابتها إصابة ‏مباشرة وتم تدميرها.

4- استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية, كردٍ على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

5- استهداف ‏موقع البغدادي بصواريخ بركان ثقيلة وإصابته إصابة مباشرة وتحقيق إصابات مؤكدة, كردٍ على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي صباح اليوم في عيترون.

-القطاع الغربي:

1- استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وتموضعات الجنود في ‏محيطها بصواريخ فلق 1 وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء منها وإيقاع خسائر ‏مؤكدة فيها, كردٍ ‏على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها في عيترون.

2- الساعة 15:25‏ استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وتم تدميرها.

3- الساعة 23:15 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي