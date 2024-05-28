مستشفى الشهيد صلاح غندور شيّع الشهيد علي غسان عباس في مدينة بنت جبيل بموكب مهيب

شيّع مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل، شهيد الواجب الإنساني علي غسان عباس، وذلك بمسيرة حاشدة انطلقت من ساحة المدينة، شارك فيها مدير المستشفى الدكتور محمد سليمان، والهيئة الإدارية والاستشفائية والتمريضية في المستشفى، وعلماء دين وشخصيات وفعاليات وعوائل شهداء، وحشد من جمهور المقاومة.



وجابت مسيرة التشييع شوارع بنت جبيل على مرأى عدد من مواقع جيش الاحتلال، يتقدمها سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية والفرق الكشفية، وقد ردد المشاركون اللطميات الحسينية والزينبية، وأطلقوا الهتافات والصرخات المنددة بأميركا وإسرائيل.

وأقيمت مراسم تكريمية للشهيد على وقع عزف موسيقى كشافة الإمام المهدي (عج)، حيث تولت عناصر من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية حمل النعش الذي لُفَّ بعلم حزب الله، وبعد أن وضعت أكاليل من الزهر أمام نعش الشهيد، أدت فرقة عسكرية من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أقيمت الصلاة على جثمان الشهيد الطاهر، لتنطلق المسيرة مجدداً تجاه روضة الشهداء، حيث ووري جثمان الشهيد في الثرى إلى جانب رفاق الدرب.

المصدر: موقع المنار