بكين ترد على إجراءات أمريكية ضد شركات صينية بسبب روسيا

اتخذت السلطات الصينية إجراءات ضد 12 شركة في المجمع الصناعي العسكري و10 مسؤولين أمريكيين كبار بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت على شركات صينية مرتبطة بروسيا.

وجاء ذلك بحسب ما أفادت به وزارة الخارجية الصينية في بيان ، وأشارت إلى أن بكين اتخذت إجراءات كرد على “إساءة استخدام العقوبات أحادية الجانب والتنمر والإكراه الاقتصادي، والتي تنتهك الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمؤسسات والأفراد الصينيين”.

وقبل أيام أعلنت وزارة التجارة الصينية إدراج عدة شركات أمريكية في قائمة المؤسسات والشركات عديمة الثقة، بسبب توريدها الأسلحة إلى تايوان.

المصدر: وكالة تاس