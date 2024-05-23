الاحتلال ينسحب من جنين بعد 40 ساعة من العدوان وينفذ حملة اعتقالات جديدة بالضفة

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، من مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت يومين متتاليين.

وقالت مصادر إعلامية إن الاحتلال انسحب فجر اليوم بالكامل من مدينة جنين ومخيمها عقب عملية عسكرية بدأها صباح الثلاثاء الماضي. وقال شهود عيان إن مئات الأهالي بدأوا بالعودة إلى المخيم وتفقد منازلهم وممتلكاتهم.

وشنت قوات الاحتلال عدوانا واسعا على مدينة ومخيم جنين، منذ صباح الثلاثاء واستمرت قرابة 40 ساعة وانسحبت فجر اليوم.

وشهدت المدينة ومخيمها اقتحامات واسعة لمنازل المواطنين وحملات اعتقال واستجواب ميداني واعتداءات واسعة؛ وأسفر ذلك عن استشهاد 12 مواطنا بينهم 4 أطفال، فيما أصيب 25 آخرون بجراح متفاوتة، بينهم 4 وصفت جراحهم بالخطيرة.

ودمرت قوات الاحتلال البنية التحتية في المخيم والعديد من المنازل والمحال ونفذت مداهمات واسعة.

وصباح اليوم، استشهد الشاب مصطفى جبارين من مخيم جنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه على جنين ومخيمها. وأعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد، استشهاد مصطفى إبراهيم موسى جبارين (30 عاما) متأثرًا بإصابته أمس برصاص الاحتلال.

وباستشهاد الشاب جبارين، ترتفع حصيلة الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ بدء عدوان الاحتلال صباح الثلاثاء الماضي إلى 12شهيدا، بينهم أربعة أطفال ومعلم وطبيب.

والشهداء هم: الطفل وسيم عاهد جرادات (15 عاما)، والفتى سامي أمين أحمد القيسي (18 عاما)، والطفل محمود فارس قريني (16 عاما)، أخصائي جراحة عامة في مستشفى جنين أسيد جبارين (51 عاما)، والمعلم علام جرادات (48 عاما)، والطالب ابن الصف التاسع من مدرسة ذكور الكرامة الأساسية الثانية محمود أمجد حمادنة (15 عاما)، ومعمر محمد ذيب أبو عميرة (50 عاما)، وأمير عصام محمد أبو عميرة (22 عاما)، وأسامة محمد نعيم حجير، وباسم محمود صالح تركمان، والشاب جهاد محمد طالب (38 عاما).

وخلال توغلها جوبهت قوات الاحتلال بمقاومة ضارية من كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب الأقصى، حيث اندلعت اشتباكات وفجرت عبوات في الآليات.

فقد تصدت المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها لاقتحام الاحتلال وواصلت معركتها في الدفاع عن جنين ومخيمها وأبناء شعبها، وفجرت عددا من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال واشتبكت معها في اشتباكات ضارية بعدة محاور.

وأكدت كتائب القسام في جنين إن مجاهدوها يتصدون لقوات الاحتلال وآلياته المقتحمة للمدينة والمخيم منذ صباح الثلاثاء.

وأضافت: “نخوض برفقة إخواننا من الفصائل الأخرى اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال يتخللها استهداف آليات العدو بالعبوات الناسفة في مناطق مختلفة داخل مدينة ومخيم جنين”.

كما أكدت كتائب القسام في بلدة عرابة مشاركتها بمعركة الدفاع عن جنين، وأضافت: “نؤكد استهدافنا لقوات الاحتلال في مدينة جنين اسنادً لاخوتنا المجاهدين”.

وعقب انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها، وثّقت كاميرات النشطاء والصحفيين بقايا آليات لجيش الاحتلال استهدفت بالعبوات الناسفة في عدة محاور.

ففي مدينة جنين لوحدها فجر مقاومون 10 عبوات ناسفة على الأقل وأعطبوا 3 آليات عسكري عسكرية خلال اشتباكات في المدينة، كما فجر مقاومون 10 عبوات ناسفة وأعطبوا آلية عسكرية خلال اشتباكات في مخيم جنين.

الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، عددًا من المواطنين خلال حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات متفرقة.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة عبر شارع القدس بالمنطقة الشرقية معززة بعدة آليات، واقتحمت مخيم العين غربي المدينة، وسط اشتباكات وسماع أصوات انفجارات.

وأفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات عنيفة في مخيم العين ومحيط ملعب بلدية نابلس، وسماع دوي عدة تفجيرات ناتجة عن استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع. واعتقلت قوات الاحتلال الشابين حسن معروف وحسين الاشقر قبل انسحابها من المدينة.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وتمركزت وسط المخيم، وداهمت عددا من المنازل والمحال التجارية في سوق المخيم بعد تحطيم أبوابها، ونفذت فيها عمليات تفتيش وتخريب واسعة. واعتقلت قوات الاحتلال الشابين يامن ياسر وبهاء سامي العالم، بعد مداهمة منزليهما في مخيم عقبة جبر.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين خلال مداهمات واسعة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عاطف محمد الكار، ونائل ربحي طقاطقة، ونجله نادر، وشكيب عبد الجميل طقاطقة، ومحمد حسن عبد الجميل، وأحمد عياش خليل ثوابتة، وعلي محمد طقاطقة، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قرية حوسان غرب بيت لحم وتمركزت في منطقة “المطينة” على المدخل الشرقي، وفي وسط القرية، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت. كما اعتقلت من قرية حوسان (غربًا)، كلا من: محمد خالد حمامرة، وريان إيهاب حمامرة، وعبد الرحمن ياسر حمامرة، وشقيقه نصر الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود ناصر الهوارين خلال اقتحامها مدينة الظاهرية جنوب الخليل.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الرحمن البرغوثي من بلدة كوبر، وساهر خليل عرقوب من بلدة كفر عين شمال غربي المحافظة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يعبد وعرابة جنوب غرب جنين، وشنت حملة دهم وتفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام