16 شهيدا بينهم نحو 10 أطفال جراء قصف الاحتلال لمنزل بحي الدرج وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 23 2024 - 04:00

16 شهيدا بينهم نحو 10 أطفال جراء قصف الاحتلال لمنزل بحي الدرج وسط مدينة غزة

منذ 26 mins 23 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة