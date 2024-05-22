وفد من حزب الله يقدم التعازي بشهادة السيد رئيسي في السفارة الإيرانية في بيروت

افتتحت السفارة الايرانية في بيروت سجل التعازي تكريما لارواح الشهداء الرئيس السيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما. واستقبلت السفارة وفود المعزين، حيث حضرت وفود لبنانية من مختلف الاحزاب والتيارات ونشطاء وإعلاميين وشخصيات دينية، بالإضافة الى وفود دبلوماسية عربية وأجنبية.

وكان باستقبال المعزين السفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني الذي تلقى التعازي والتبريكات باستشهاد الرئيس الإيراني ورفاقه.

وقدم وفد من حزب الله واجب العزاء، بشهادة الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي في السفارة الإيرانية في بيروت. وضم الوفد رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، بالإضافة إلى عدد من نواب الكتلة.

وأظهر مشاهد التقطت من العزاء، لمسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، إلى جانب السفير السعودي في بيروت، وليد البخاري.

المصدر: موقع المنار