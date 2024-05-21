كتائب المجاهدين استهدفت قوة للعدو واشتبكت معها في شارع  ‫الالباني شرق مخيم جباليا وحققت اصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2024 - 19:40

كتائب المجاهدين استهدفت قوة للعدو واشتبكت معها في شارع  ‫الالباني شرق مخيم جباليا وحققت اصابات مؤكدة

منذ 24 mins 21 May، 2024
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