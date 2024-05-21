بالفيديو | المقاومة الفلسطينية تتصدى لتوغلات العدو وتدمر عدداً من الآليات في محاور القتال

تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 228 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في قطاع غزة ضمن عدة محاور، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل (631) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (3546) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (7233) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية مضافاً إليها بيانات جيش الاحتلال.

ودمرت المقاومة خلال المواجهات مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

كما تواصل المقاومة خوض الاشتباكات الضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات العدو المتوغلة في كافة محاور القتال بقطاع غزة، إضافة إلى استهداف القوات الصهيونية المعززة بالآليات، بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للتحصينات.

واليوم الثلاثاء، تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وكشف الاعلام العسكري للقسام، أنه وبعد عودتهم من خطوط القتال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أبلغ المجاهدون عن استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105”.

كما دكت القسام مقر قيادة للعدو جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفي منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، وبعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مجاهدو القسام عن استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. كما أبلغوا عن استهداف دبابة صهيونية بعبوة العمل الفدائي وتفجير عبوة مضادة للأفراد “تلفزيونية” في مجموعة من جنود الاحتلال في نفس المكان بمحيط مسجد عمر بن الخطاب.

وأفاد الاعلام العسكري للسرايا، أنه بعد عودة المجاهدين من خطوط القتال في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، أبلغوا عن استهداف 5 جنود صهاينة بقنبلة يدوية والإجهاز عليهم من نقطة صفر في محيط مسجد عمر بن الخطاب، وكذلك عن تفجير عبوة “صدمية” بعدد من جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محيط مسجد البشير.

سرايا القدس: العدو يجلي عدداً من القتلى والجرحى اثر استهدافه في حجر الديك

ومن جانبها، أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها قصفوا بقذائف الهاون العيار الثقيل تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني محيط مدرسة قصاريا بحجر الديك شمال شرق المحافظة الوسطى.

وأوضحت السرايا ان مجاهديها رصدوا إجلاء العدو لعدد من جنوده القتلى والمصابين عبر طائرة مروحية هبطت في المكان. كما قصفت السرايا بقذائف الهاون النظامي والعيار الثقيل جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق وجنوب شرق مدينة رفح.

ووزع الاعلام العسكري للسرايا، مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة شرق مخيم جباليا.

كما وزعت السرايا مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها التحشدات العسكرية وآليات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح.

المصدر: الاعلام العسكري